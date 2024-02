Weiberfastnacht in Bonn : Sehen Sie hier den Beueler Rathaussturm 2024 im Livestream

Der Rathaussturm in Beuel im Jahr 2023. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Beuel feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. Die Beueler Weiberfastnacht wird 200 Jahre alt. Wäscherprinzessin Sabrina I. und ihre Möhnen treten auch in diesem Jahr gegen eine Oberbürgermeisterin als Rathausverteidigerin an. Sehen Sie hier den Rathaussturm in unserem Livestream.

Beim Rathaussturm an Weiberfastnacht in Beuel kam es im vergangenen Jahr zu einem Showdown der besonderen Art. Erstmals standen sich Frauen und Frauen gegenüber. Oberbürgermeisterin Katja Dörner und die damalige Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn übernahmen die Rathausverteidigung.

Mit der Bonner OB ist das Rathaus zumindest teilweise bereits in weiblicher Hand.

An ihre Seite gesellt sich Bezirksbürgermeister Guido Pfeiffer hinzu. Die Eroberer bestehen wie immer aus mehreren Tausend Weibern – angeführt von Obermöhn Ina Harder und Wäscherprinzessin Sabrina I. (Michel).

Sehen Sie hier am 8. Februar ab 10.45 Uhr die Übertragung des Beueler Rathaussturms an Weiberfastnacht in unserem Livestream:

Traditionell verteidigt das Stadtoberhaupt an erster Stelle – also in dieser Wahlperiode Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Dabei behilflich ist die Bezirksbürgermeisterriege.

Nachdem der Weiberfastnachtszug in Beuel gegen 10 Uhr startet, endet der Zug am Beueler Rathaus voraussichtlich gegen 12.15 Uhr. Anschließend wagen die närrischen Angreifer ihren Sturm auf die Verteidiger Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Bezirksbürgermeister Guido Pfeiffer als politische Amtsträger.

Der General-Anzeiger übertägt sowohl den Rathaussturm aus Beuel als auch den Rosenmontagszug in Bonn live auf dem Karnevalsportal kamelle.de. An Weiberfastnacht melden sich GA-Redakteur Holger Willcke und Ex-Wäscherprinzessin Ariane Clever ab 10.45 Uhr vom Beueler Rathaus. Am Rosenmontag startet der Livestream vom Alten Rathaus um 12.11 Uhr. Beide Streams aus dem vergangenen Jahr sind auch im Nachgang noch abrufbar auf ga.de/youtube.

