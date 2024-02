Karneval 2024 : Sehen Sie hier den Bonner Rosenmontagszug im Livestream

Der Rosenmontagszug in Bonn im Jahr 2023. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Der Rosenmontagszug in Bonn zieht traditionell Zehntausende Jecken an. Der GA berichtet live vom Marktplatz. Sehen Sie hier das närrische Spektakel in unserem Livestream!

Am 12. Februar ist es endlich wieder soweit, der Bonner Rosenmontagszug läutet zugleich den Höhepunkt des Bonner Straßenkarnevals ein. Zahlreiche Besucher säumen dann bunt verkleidet die Straßen der Innenstadt und freuen sich über ihren Bonner Zoch.

Von der Thomas-Mann-Straße geht es auch in diesem Jahr um 12 Uhr los. Die rund 100 Wagen und 4200 kostümierte Jecke ziehen dann los, um die 3,8 Kilometer lange Wagenstrecke durch die Innen- und Altstadt abzulaufen. Von der Thomas-Mann-Straße läuft der Zug in die Münsterstraße gefolgt von „In der Sürst“, Münsterplatz, Remigiusstraße, Marktbrücke und zum Markt, durch die Innenstadt mit Sternstraße, Friedensplatz, Friedrichstraße, Bonngasse und dann in die Altstadt durch die Kölnstraße, Heerstraße, Wolfstraße, Breite Straße, Maxstraße, Vorgebirgsstraße und Adolfstraße. Wie jedes Jahr endet der Zug dann in der Dorotheenstraße. Mehr Infos zum Rosenmontagszug in Bonn gibt es hier.

Der General-Anzeiger überträgt den Rosenmontagszug sowie vorher an Weiberfastnacht den Sturm auf das Beueler Rathaus in Bonn live auf dem Karnevalsportal kamelle.de. Ab 12.11 Uhr melden sich unsere Moderatoren GA-Redakteur Holger Willcke sowie Jasmin Lenz (Radio Bonn-Rhein-Sieg) vom Marktplatz.

Den Livestream dazu finden Sie dann hier:

Auf ga.de/youtube sind zudem die Liveübertragungen der vergangenen Jahre abrufbar.

